شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يدعو لمحمود ياسين فى جنازته ويحاول تهدئة شهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم أحمد السقا وهو يدعى للفنان الراحل محمود ياسين فى جنازته، حيث وافته المنية عن عمر ناهز 79 عاما أمس الأربعاء، كما حاول تهدئة الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل بعد انهيارها فى الجنازة، مطالبا الحضور بالتوقف عن البكاء والصراخ، وذلك وسط تواجد عدد كبير من الفنانين لوداع النجم الراحل.



السقا

وأدى نجوم الفن وأسرة الراحل صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور حاشد من محبى الفنان الراحل.

وانهارت الفنانة شهيرة فى البكاء أثناء وصولها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد استعدادا لصلاة الجنازة على زوجها الراحل الفنان الكبير محمود ياسين، حيث استقبلها نجلها عمرو محمود ياسين وحفيدها محمود ياسين، وزوج ابنتها الفنان محمد رياض كما حضرت معها ابنتها رانيا ياسين وبعض الأقارب.

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ووصل الفنانون أحمد السقا، وحسين فهمى، وسوزان نجم الدين، وعزت العلايلى، وأشرف زكى، وأشرف عبد الغفور، ورشوان توفيق، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين بعد صلاة الظهر.

وكان نعي النجم أحمد السقا الفنان محمود ياسين وأستعاد ذكرياته معه بمشهد من فيلم "الجزيرة"، وعلق على الفيديو قائلاً: "ربنا يرحمك يا أستاذ يا كبير".

كما نشر احمد السقا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعه بالفنان الراحل محمود ياسين من مشاهدة فى فيلم الجزيرة وعلق قائلا:البقاء لله الأستاذ الكبير والأب وأجمل القلوب استاذي محمود ياسين رحمة الله عليك وخالص عزائي للأسرة ربنا يصبرنا على فراقك".