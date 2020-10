شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست وبيلى إيليش وبوست مالون أبرز الفائزين بـBillboard Music Awards 2020 والان مع تفاصيل الخبر

يعد حفل "Billboard Music Awards" لعام 2020 من أهم الأحداث الفنية فى العالم، حيث ينتظره الملايين من شتى أنحاء العالم، وقد أقيم أمس الحفل على مسرح دولبى فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، واليوم نكشف عن أبرز الفائزين بجوائز "بيلبورد" الشهيرة.

فازت النجمة العالمية بيلى إيليش بجائزة أفضل مغنية جديدة، كما فازت بجائزة "Top Female Artist" التى رشحت لها أهم وأشهر نجمات العالم مثل تايلور سويفت ولبزو وهالزى واريانا جراند.

أيضا نالت إيليش جائزة "Top Billboard 200 Album" وذلك بألبومها الغنائى "When We All Fall Asleep, Where Do We Go".



بوست مالون

أما النجم العالمى هارى ستايل فقد نال جائزة "Billboard Chart Achievement Award" وهى بتصويت من الجمهور، فى حين فاز فريق "Jonas Brothers" بجائزة أفضل فريق غنائى للعام كما نال الفريق أيضا جائزة "Top Radio Songs Artist" وجائزة "Top Radio Song".

وبتصويت الجمهور فاز الفريق الكورى الشهير bts بجائزة " Top Social Artist ".

فى حين فاز شون مندس وكاميلا كابيلو بجائزة أفضل تعاون للعام وذلك بأنيتهما " Señorita " وهى الجائزة التى تمنح بتصويت من الجمهور، وكانت جائزة " Top Soundtrack " من نصيب " Frozen II "، بينما فاز النجم العالمى التون جون بجائزة " Top Rock Tour ".

ونال كانى ويست عدد من حفل بيلبورد لعام 2020، فقد فاز ويست بجائزة " Top Gospel Song " وذلك بأغنيته " Follow God "، كما نال كانى ويست جائزتى " Top Gospel Artist" و" Top Gospel Album " بألبوم " Jesus is King " وهو نفس الالبوم الذى فاز أيضا من خلاله بجائزة " Top Christian Album ".

فى حين حصد النجم العالمى بوست مالون 9 جوائز بيلبورد الشهيرة، فقد نال أمس جائزة أفضل فنان للعام، وهى الجائزة التى كان ينافس عليها عدد كبير من نجوم العالم وهم تايلور سويفت وبيلى أيليش وخالد وفريق جوناس برازرز.

كما نال بوست مالون جائزة " Top Male Artist "، وجائزة " Top Billboard 200 Artist "، أيضا فاز بوست مالون البالغ من العمر ( 25 عاما) جائزة " Top Hot 100 Artist " و" Top Streaming Songs Artist ".

ولم يتوقف مالون عن حصد المزيد من الجوائز، حيث فاز بوست مالون أيضا بجائزة " Top Rap Artist " و" Top Rap Male Artist "، ثم نال جائزة " Top Rap Tour "، كما فاز بجائزة " Top Rap Album.



من الحفل



بيلي ايليش