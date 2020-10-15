شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من صلاة الجنازة على جثمان محمود ياسين بمشاركة نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت صلاة الجنازة، منذ قليل، على الفنان الراحل محمود ياسين فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور أسرته "شهيرة، عمرو محمود ياسين، ورانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض ونجلها، ومحمود ياسين جونيور" إضافة إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، حيث يتم الاستعداد للتحرك إلى مقابر الأسرة على طريق الفيوم لدفن الجثمان هناك.

وحضر الجنازة من نجوم الفن محمود حميدة، أحمد السقا، حسين فهمى، خالد النبوى، عزت العلايلى، هانى سلامة، رشوان توفيق، عماد رشاد، منير مكرم، أحمد العوضى، المنتج محسن علم الدين، عزت العلايلى، كمال ألو رية، أشرف زكى، أشرف عبد الغفور، رشوان توفيق، والمخرج مصطفى فكرى والفنان عبد الله مشرف، السيناريست أيمن بهجت قمر، السيناريست عمرو سمير عاطف، وعمرو الليثى.

ومن الفنانات تواجدت نادية الجندى، إلهام شاهين، دلال عبد العزيز، حنان مطاوع، بشرى، سهير المرشدى، وفاء عامر، لبلبة، لقاء سويدان، دنيا عبد العزيز، بوسى شلبى، منة بدر تيسير، المذيعة إيمان أبو طالب، صبا الرافعى، رجاء حسين.

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ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء بعد دقن الجثمان فى المقابر، ويقام العزاء غداً الجمعة فى الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية التى شهدت انتشار شائعات وفاته بشكل متتالٍ، ودائما ما كانت تتصدى أسرته بقوة لهذه الشائعات إلى أن فارق الحياة اليوم ولم يعد هناك مجالاً للشائعات مرة أخرى.

قدم محمود ياسين فى السينما أدوارا صغيرة فى نهاية حقبة الستينيات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة فى فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحى و(قاع المدينة) أمام نادية لطفى و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضى و(اذكريني) أمام نجلاء فتحى و(الباطنية) أمام نادية الجندى و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

‫وفى التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان)، و(ماما فى القسم).

منحه التقدم فى العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة فى السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك فى (الجزيرة) مع أحمد السقا و(الوعد) مع آسر ياسين و(عزبة آدم) مع أحمد عزمى وماجد الكدوانى و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمى وإخراج على ادريس.