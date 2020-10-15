شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى ومحمود حميدة وإلهام شاهين يصلون الجنازة على محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الفنانون محمود حميدة، وخالد النبوى، وهانى سلامة، وبشرى، وإيهاب فهمى، ودلال عبد العزيز، ومحمد محمود عبد العزيز، وعماد رشاد، السيناريست عمرو سمير عاطف، والسيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر، ومنير مكرم، والمنتج محسن علم الدين، ورجاء حسين، ودنيا عبد العزيز، ولقاء سويدان، وبوسى شلبى إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد للمشاركة فى تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين بعد صلاة الظهر.

وحضر فى وقت سابق أحمد السقا، وحسين فهمى، سوزان نجم الدين، عزت العلايلى، أشرف زكى، أشرف عبد الغفور، نادية الجندى، المنتج محمد مختار، رشوان توفيق، لبلبة، عمرو محمود ياسين وشهيرة التى حضرت منهارة فى البكاء، ورانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض ونجلها، ومحمود ياسين والفنانة منة بدر تيسير والمخرج مصطفى فكرى والفنان عبد الله مشرف وعدد من الأقارب.

ووصل جثمان الفنان الراحل محمود ياسين منذ قليل إلى المسجد استعدادا لتشييع جنازته ودفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، حيث تم تأجيل الجنازة من الأمس لليوم بسبب ظروف خاصة بالأسرة وانتظار شقيقه العائد من الخارج، وكل أفراد أسرته بمدينة بورسعيد، لاسيما أن ياسين من مواليد المدينة.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء بعد دقن الجثمان فى المقابر، وتقام ليله العزاء غداً الجمعة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

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ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية التى شهدت انتشار شائعات وفاته بشكل متتالٍ، ودائما ما كانت تتصدى أسرته بقوة لهذه الشائعات إلى أن فارق الحياة اليوم ولم يعد هناك مجالاً للشائعات مرة أخرى.

قدم محمود ياسين فى السينما أدوارا صغيرة فى نهاية حقبة الستينيات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة فى فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلامبعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحى و(قاع المدينة) أمام نادية لطفى و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفافراضى و(اذكريني) أمام نجلاء فتحى و(الباطنية) أمام نادية الجندى و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمرى.

‫وفى التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعدومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان)، و(ماما فى القسم).

منحه التقدم فى العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة فى السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك فى (الجزيرة) مع أحمد السقا و(الوعد) مع آسر ياسين و(عزبة آدم) مع أحمد عزمى وماجد الكدوانى و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمى وإخراج على ادريس.