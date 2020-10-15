لطيفة تحتفل بعيد الجلاء: "لا عاش في تونس من خانها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة التونسية لطيفة، بعيد الجلاء الـ 57، والذي يحتفل به الشعب التونسي في 15 أكتوبر من كل عام.

ونشرت لطيفة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور لها وهي تقبل العمل التونسي، بإحدى الحفلات.

وعلقت: "فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها، حياة الكرام وموت العظام، عاشت تونس حرة أبية".

يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "خليني" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات ياسين الحمازوي، وألحان أمين القلسي.