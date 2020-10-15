هنيدي يعلق على قضية "فتاة المعادي:" أقصى العقوبة ليكونوا عبرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تفاعل النجم محمد هنيدي مع قضية سحل فتاة بالمعادي والمعروفة بـ"فتاة المعادي"، عبر حسابه الخاص على تويتر

وكتب:"البنت الجميلة دي اسمها مريم محمد كانت ماشية في أمان الله، جه ٣ كائنات ما ينفعش نقول عليهم حتى حيوانات مفترسة، لأننا هنكون ظلمنا الحيوانات، وتحرشوا بيها، ولما حاولت تبعد عنهم تسببوا في وفاتها".

واختتم: ربنا يرحمك ويصبر أهلك، ويا ريت الكائنات دي يتم توقيع أقصى عقوبة عليها عشان يكونوا عبرة".

دت فيديوهات آخر لحظات من حياة "فتاة المعادي"، والتي تعرضت للسحل والسرقة في منطقة المعادي

وأظهر الفيديو المجني عليها "مريم" قبل لحظات من الحادث، إضافة إلى السيارة الميكروباص التي استخدمها الجناة لسرقة الحقيبة، وفق إكسترا نيوز.

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وقادت الفيديوهات قوات الأمن للقبض على الجناة بعد بلاغ في السابعة مساء أمس الأربعاء من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي.

وأبلغ شاهد الشرطة برؤيته سيارة ميكروباص يستقلها اثنان انتزع مرافق سائقها حقيبة المجني عليها، مما أدى إلى اصطدام الفتاة بسيارة متوقفة ووفاتها.

انتقلت "النيابة العامة" لمناظرة جثمان المجني عليها، وتبينت إصابتها بأنحاء متفرقة من جسدها، كما انتقلت لمعاينة مسرح الحدث بصحبةِ ضُبَّاط "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية".

وتمكنت "النيابة العامة" من الحصول على خمسة مقاطع مرئية من آلات المراقبة المُطلَّة على موقع الحادث، والتي تبيَّن منها مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعةٍ فائقة.

وقررت "النيابة العامة" استكمالًا للتحقيقات استدعاء مَن كانت بصحبة المجني عليها لسماع شهادتها، وتكليف "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من آلات المراقبة للواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حول الحادث وضبط مرتكبيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.