انهيار شهيرة والجثمان ملفوفا بعلم مصر.. لقطات من جنازة الفنان محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- فريد قطب:

شيعت من قليل، جنازة الفنان الكبير محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 79 عاما.

وهنا نرصد لكم أبرز اللقطات من الجنازة التي أقيمت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد:

انهيار شهيرة

فور وصول جثمان الفنان الراحل، انهارت زوجته الفنانة شهيرة، ودخلت في نوبة من البكاء.

نجوم الفن

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حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الجنازة، أبرزهم أشرف زكي، محمود حميدة، خالد النبوي، أحمد السقا، حسين فهمي، جمال عبدالناصر، هاني سلامة، أمير شاهين، أيمن عزب، رشوان توفيق، عزت العلايلي، أشرف عبدالغفور.

وأبرز الفنانات نادية الجندي، ليلى علوي، إلهام شاهين، دلال عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، سوزان نجم الدين، منى عبدالغني، لبلبة، ميريت الحريري.

علم مصر

ظهر جثمان الفنان الراحل، ملفوفا بعلم مصر، إذ يعتبر النجم محمود ياسين أحد أعمدة الفن المصري.

كمامات

ظهر عدد كبير من النجوم، وهم يرتدون كمامات أبرزهم خالد النبوي، شهيرة، أحمد السقا، محمد رياض، نادية الجندي، ليلى علوي، حسين فهمي.