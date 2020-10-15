40 صورة من جنازة الفنان محمود ياسين بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- فريد قطب:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور جنازة الفنان الكبير محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء.

وحضر الجنازة عدد كبير من الفنانين، وهم حسين فهمي، عبدالله مشرف، ماهر سليم، أحمد السقا، المنتج محمد مختار، عماد رشاد، المخرج محمد عبدالعزيز، رشوان توفيق، عزت العلايلي، منير مكرم.

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كما حضر الجنازة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محمد أبو داوود، محمود حميدة، جمال عبدالناصر، خالد النبوي، الإعلامي عمرو الليثي، أمير شاهين، هاني سلامة، أيمن عزب، إيهاب فهمي، المخرج مصطفى فكري.

ومن الفنانات إلهام شاهين، الإعلامية بوسي شلبي، نادية الجندي، منة بدر تيسير، ليلى علوي، دلال عبدالعزيز، ميريت عمر الحريري، لبلبة، سوزان نجم الدين، الإعلامية سهير شلبي، دنيا عبدالعزيز، منى عبدالغني.

وكانت الفنانة شهيرة قد انهارت بالبكاء فور وصول جثمان زوجها الفنان الكبير محمود ياسين لمسجد الشرطة، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بالفيوم، ويقام العزاء مساء غد الجمعة بالشيخ زايد.

الفنان محمود ياسمين من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941، ويعتبر من أهم فناني السينما المصرية، ومن أبرز أعماله "اذكريني"، "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أنف وثلاث عيون"، "مولد يا دنيا"، "الوعد"، "الجزيرة"، "الجلسة سرية"، "أغنية على الممر