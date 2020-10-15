تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تفقد الوعي بجنازة محمود ياسين وزوجته: هموت يا جماعة

شهدت مراسم تشيع الفنان محمود ياسين والتي انطلقت اليوم، مشاهد حزينة، حيث أُصيبت الفنانة المصرية المعتزلة شهيرة زوجة الفنان الراحل بحالة من الحزن الشديد على رحيله، حتى أكدت أنها شعرت بالتعرض للإغماء، كادت أن تسقط بسببه أرضًا، وذلك أثناء تشييع مراسم جثمان زوجها.



وحرص عدد من الحضور على اللحاق بها لمساندتها حتى أمسك حفيدها بيدها مطالبًا بالتباعد بسبب حالة الزحام الكبيرة في تشييع الجثمان، كما حرص الإعلامي عمرو الليثي على مساندتها وطلب إحضار كرسي كي يتسنى لها الجلوس عليه.



ولوحظ من خلال المقطع الذي تم تصويره خلال تشييع الجثمان أن شهيرة رددّت قائلة: "هموت يا جماعة يا جماعة هموت"، مطالبة بالجلوس كونها لم تستطع استكمال الجنازة واقفة، وعند جلوسها ظلت تردد بأدعية للفنان الراحل محمود ياسين.

Advertisements



كما انهارت الفنانة المصرية سهير رمزي، وفقدت وعيها أثناء مشاركتها في تشييع الجثمان وظهرت في الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل، منهارة من البكاء ولا تستطيع الوقوف على قدميها أو فتح عينيها.

ورحل الفنان محمود ياسين وترك خلفه ارثًا كبيرًا من الأعمال الفنية، التي تنوعت بين الدرامية والسينمائية والمسرحية كان أبرزها مسلسلات "الدوامة" و"غدا تتفتح الزھور" و"مذكرات زوج" و"اللقاء الثاني" و"أخو البنات" و"الیقین" و"العصيان" و"سوق العصر".

بالإضافة إلى أفلام "الجزيرة"، و"الوعد"، و"عزبة آدم"، و"جدو حبيبي"، و"الخيط الرفيع"، و"أنف وثلاث عيون، و"قاع المدينة"، و"مولد يا دنيا"، ، و"اذكريني"، و"الباطنية"، و"الجلسة سرية"، و"الحرافيش"، ومسرحيات: "وطني عكا"، و"عودة الغائب"، و"واقدساه"، و"سليمان الحلبي"، و"الخديوي"، و"الزير سالم"، و"ليلة مصرع غیفارا"، و"ليلى والمجنون".









