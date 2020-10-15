تراند اليوم : فيديو| انهيار "شهيرة" وسهير رمزي" خلال تشييع جثمان "محمود ياسين"



انهارت الممثلة المعتزلة، شهيرة في البكاء أثناء تشييع جثمان زوجها الممثل محمود ياسين.

ولم تستطع شهيرة، السير بدون مساعدة من أحفادها، كما جلست على كرسي خلال أداء صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، المتاخمة للقاهرة.



كما أصيبت الممثلة سهير رمزي بحالة اغماء، خلال مشاركتها في دفن جثمان الممثل الراحل بمقابر الأسرة في طريق الفيوم.

وغيب الموت ياسين، فجر الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

وياسين (مواليد 1941) درس القانون قبل التحاقه بالوسط الفني أواخر ستينيات القرن المنصرم، وبرز نجمه كأحد أبرز أبطال السينما المصرية طوال أكثر من 3 عقود.

ولقب النقاد والجمهور ياسين بـ"دنجوان" السينما المصرية، إذ اعتبره الكثيرون الوريث الشرعي للفنان رشدي أباظة، الذي طالما قام بأدوار الرجل العاشق الجذاب المحبب لدى النساء.

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وكان ياسين قاسما مشتركا في الأعمال الفنية الكلاسيكية بالسينما المصرية طوال حقبة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إذ شارك الفنانات الشهيرات فاتن حمامة وشادية ونادية لطفي وسعاد حسني وماجدة الصباحي وغيرهن.

ومن أبرز أعمال ياسين في السينما المصرية، أفلام "نحن لا نزرع الشوك"، و"الخيط الرفيع"، و"أنف وثلاث عيون"، و"قاع المدينة"، و"مولد يا دنيا"، و"اذكريني"، و"الباطنية"، و"الجلسة سرية"، و"الحرافيش".



وفي الدراما التلفزيونية قدم ياسين عشرات المسلسلات أبرزها "الدوامة"، و"غدا تتفتح الزهور"، و"مذكرات زوج"، و"اللقاء الثاني"، و"اليقين"، و"العصيان"، و"سوق العصر"، و"ضد التيار"، و"رياح الشرق"، و"أبو حنيفة النعمان".



