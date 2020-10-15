بالكمامة.. أحمد الشامي من كواليس مسلسل "اسود فاتح"

شارك الفنان أحمد الشامي متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشر"الشامي" صورة له من كواليس مسلسله"اسود فاتح"، وعلق عليها قائلاً:"لابس كمامة لية،

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خايف من الكورونا، طب و لو أخدت رصاصة في نص دماغك، لأ عادي مفيش مشكلة"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن إعجابهم بالمسلسل .

يذكر أن مسلسل إسود فاتح من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، روجينا، معتصم النهار، نبيل نور الدين، حنان سليمان، آية مصطفى، والذي يعرض حالياً على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة .