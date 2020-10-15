لطيفة تحيي الذكرى الـ 57 لعيد الجلاء التونسي

أحيت الفنانة التونسية لطيفة ذكرى الـ 75 لـعيد الجلاء التونسي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"لطيفة" صورة لها وظهرت خلالها ممسكة بعلم تونس، وعلقت عليها قائلة:"فلا عاش في تونس منخانها و لا عاش من ليس من چندها، نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام، عاشت تونس حرة أبية"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أن عيد الجلاء هو عيدٌ يحتفلُ به التونسيون في يوم15 أكتوبرمن كل عام، وهو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية يوم 15 أكتوبر عام 1963.
جدير بالذكر أن آخر أعمال"لطيفة" كليب بعنوان"خليني"، الأغنية من كلمات: ياسين الحمزاوي، وألحان و توزيع موسيقي أمين القلسي، جيتار إيهاب ليمام، إيقاع تونسي جلال الشواشي، صولو كيبورد محمد الرزڨي، والذي حقق أكثر من مليون عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
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