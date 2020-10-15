محمد محمود عبدالعزيز لوالده وللراحل محمود ياسين: فرسان الزمن الجميل

شارك الفنان محمد محمود عبدالعزيز مجموعة صور للفنان الراحل محمود ياسين والفنان محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشر"عبد العزيز" صور للراحلين، ودعى لهم

بالرحمة قائلاً:" رحم الله فرسان الزمن الجميل محمود عبدالعزيز ومحمود ياسين، الرجاء الدعاء"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن الفنان القدير محمود ياسين توفي صباح أمس

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الأربعاء، وذلك عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض .

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز مسلسل "قيد عائلي"، بطولة: صلاح عبدالله، بوسي، عزت العلايلي، ميرفت أمين، تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية.