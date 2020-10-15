شارك الفنان محمد محمود عبدالعزيز مجموعة صور للفنان الراحل محمود ياسين والفنان محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشر"عبد العزيز" صور للراحلين، ودعى لهمبالرحمة قائلاً:" رحم الله فرسان الزمن الجميل محمود عبدالعزيز ومحمود ياسين، الرجاء الدعاء"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أن الفنان القدير محمود ياسين توفي صباح أمس
جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز مسلسل "قيد عائلي"، بطولة: صلاح عبدالله، بوسي، عزت العلايلي، ميرفت أمين، تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد محمود عبدالعزيز لوالده وللراحل محمود ياسين: فرسان الزمن الجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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