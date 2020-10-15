بالصور.. إيمان العسيلي تحيي حفلًا بساقية الصاوي

أحيت المطربة إيمان العسيلي وفرقتها الموسيقية حفلًا موسيقيًا على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء أمس، الأربعاء.

ويشار إلى أن قدم الفريق المكون من مجموعة من المطربين والمطربات من مختلف الأعمار مجموعة منوعة من الأغنيات القديم منها والحديث ومنها "عنابى، الدنيا حلوة، سلمولى على مصر،

سلم على الشهدا، كوكب تانى، يا ساعة بالوقت إجرى، جمع يارب قلوب، أساميك الكتيرة، يا بلادى".

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ويذكر أن إيمان العسيلى، مطربة بدأت مشوارها الفني منذ الصغر أيام الطفولة مـــع والدها، والذي كان يتمتع بصوت عذب ويعزف

آلة الكمان والعود، وكانت تشاركه الغناء كهواية واشتركت فــــي حفلات ومسابقات كثيرة في قصر ثقافة الزقازيق ونادي طلائع الموهوبين، وحصلت على جوائز وشهادات.

الجدير بالذكر أن الساقية كانت أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.