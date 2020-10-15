المخرج أحمد عبد العزيز .. رافق محمود ياسين في أولى أفلامه إلى وداعه الأخير

أقيمت منذ ساعات مراسم صلاة الجنازة على جثمان الراحل محمود ياسين، وذلك في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بعد صلاة الظهر، حيث حضر عدد غفير من محبي الفقيد وزملائه في مسيرته الفنية، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

حرص المخرج الكبير احمد عبد العزيز على الحضور مبكراً لمراسم صلاة الجنازة، ليشهد الوداع الأخير للفقيد، الذي رافقه في أولى خطواته الفنية وظل بجانبه في في آخر لحظاته الدنيوية.

كان أول لقاء فني بين المخرج أحمد عبد العزيز والراحل محمود ياسين في فيلم "نحن لانزرع الشوك"، كمخرج مساعد، واكن الفيلم هو الومضة الفنية لـ ياسين في السينما، أمام القديرة شادية، والذي عرض عام 1970، ورافقه فنياً بعد ذلك في عدة أفلام أبرزها"الجلسة سرية، انتبهوا أيها السادة، مرسي فوق مرسي تحت، أمرأة من القاهرة".

تقام مراسم العزاء غداً الجمعة، في إحدى المناطق السكنية بمدينة

الشيخ زايد، وشهدت مراسم الجنازة حضور كبير من فناني مصر، أبرزهم محمود حميدة، عزت العلايلي، نادية الجندي، رشوان توفيق، جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى "هاني سلامة، أحمد السقا، خالد النبوي، أحمد العوضي مع الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وقناع الوجه نظرا للتزاحم الشديد في ساحة المسجد.

رحل الفقيد، صباح أمس الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 79 عاماً، بد اصابته بإلتهاب رئوي حاد حسب ما أعلن نجله عمرو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، وتقام مراسم العزاء غداً الجمعة في إحدى المناطق السكنية بالشيخ زايد.

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