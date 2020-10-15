عمرو محمود ياسين : وصلت بابا لأخر محطه في رحلته بالدنيا

طالب المؤلف عمرو محمود ياسين من جمهوره الدعاء لوالده الراحل محمود ياسين، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "ياسين" عبر صفحته قائلًا : "وصلت بابا لآخر محطة في رحلته بهذه الدنيا وصار في ذمة الله اللي هو أرحم بيه مننا كلنا أرجوكم لا تبخلوا عليه بالدعاء فهذه الليلة ستكون ليلته الأولى بقبره".

وتابع : "اللهم اجعل قبر ابي روضة من رياض الجنه اللهم عامله بما انت اهله. اللهم اكرم نزله.. اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء.. اللهم ارحمه و اغفر له و انظر اليه بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين".

وأضاف : "اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين و اغفر لنا و له

يالله و أفسح له فى قبره و نور له فيه.. اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار".

وأختتم حديثه قائلًا : "اللهم ارحمه فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قهِ عذاب يوم تبعث عبادك".

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وكانت انتهت منذ قليل جانزة الفنان الكبير محمود ياسين وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم نجله السيناريست عمرو محمود ياسين وزوجته شهيرة التى انهارت من البكاء، وابنته رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض ونجلها، وحفيده محمود ياسين، وكل من النجوم نادية الجندي،

أحمد السقا، حسين فهمي، سوزان نجم الدين، عزت العلايلى، أشرف زكي، أشرف عبد الغفور، رشوان توفيق، منة بدر تيسير، المخرج مصطفى فكري، الفنان عبد الله مشرف، أحمد العوضي، حنان مطاوع، سهير المرشدي، وعدد من الأقارب.

ويشار إلى أن توفي صباح أمس الأربعاء، الفنان القدير محمود ياسين، وذلك عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض .

وكان أعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء".

ويذكر أن النجم الراحل له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية، تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية، ومتزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الفنان محمد رياض.