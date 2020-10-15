شاهد .. أفشات أفلام الراحل محمود ياسين

حالة من الحزن سكنت قلوب الوسط الفني وجماهير الوطن العربي بعد وفاة النجم محمود ياسين صباح أمس الأربعاء؛ ليفقد الفن العربي أحد مدارسه العريقة من زمن الفن الجميل، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

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فيما نعاه الملايين من مشاهير والجمهور بمختلف أنحاء الوطن العربي، مؤكدين أنه ترك أعمال فنية تعد مرجعًا مهمًا بتاريخ الفن العربي.

واستطاع محمود ياسين على مدار مسيرته الفنية الزاخرة بمئات الأعمال المميزة، أن يقدم مختلف الأنواع؛ ليصبح عملاقًا بالسينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة، وجسد الكثير من الشخصيات التي حفر بها مكانته في ذاكرة جمهوره ومحبيه.

أبرز أعمال محمود ياسين السينمائية

بدأ محمود ياسين مسيرته الفنية بالسينما في ستينات القرن الماضي وقدم أدوارًا صغيرة، حتى حصل على دوره في فيلم "نحن لا نزرع الشوك" أمام القديرة الراحلة شادية؛ ليلفت بأدائه انتباه الجميع، لتتوالى بعد ذلك

الأعمال الفنية ومن أبرزها:""، "سؤال في الحب"، "جفت الدموع"، "الخيط الرفيع"، ""، "أنف وثلاث عيون"، "مولد يا دنيا"، "أذكريني"، "الباطنية"، "التعويذة"، ""، "الحرافيش"، "وكالة البلح"، "الطائرة المفقودة"، "حب أحلى من حب"، "أختي"، "حب وكبرياء"، "أنف وثلاث عيون"، "حبيبي".

وترك بصمته مع الفنانين الشباب، فمع تقدمه في السن ساند الجيل الجديد في أعمالهم السينمائية ومنها مشاركته المميزة مع أحمد السقا في فيلم "الجزيرة"، وتجسيده لشخصية الجد المليئة بالأحداث الطريفة في فيلم "جدو حبيبي" مع الفنانة بشرى، بجانب ظهوره المميز مع آسر ياسين في فيلم "الوعد".

أفشات أفلام محمود ياسين

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