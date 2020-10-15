داليا مصطفى للراحل محمود ياسين: الله يرحمك يا أستاذنا كلنا

حرصت الفنانة داليا مصطفى على نعي الفنان القدير محمود ياسين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"داليا" صورة للفنان الراحل، وعلقت عليها قائلة:" الله يرحمك يا أستاذنا كلنا، ويصبر الأمه العربية

علي فراقك يا عظيم"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وقد أحزنو لهذا الخبر، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.

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يذكر أن الفنان القدير محمود ياسين توفي صباح أمس الأربعاء، وذلك عن عمر يناهز

79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل"حواديت الشانزليزيه"، الذي تم عرضه عام 2019، بطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، سارة عادل، من تأليف أيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، حيث كانت تدور احداث المسلسل في حقبة الخمسينات وتدور احداث المسلسل حول جريمة قتل وتحاول الشرظة إيجاد القاتل.