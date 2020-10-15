فيديو: فتى الزرقاء يتحدث من المستشفى… وهذا ما طلبه من العاهل الأردني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2020 5:05 مساءً

بعد الجريمة الوحشية التي تعرض لها، تحدث فتى الزرقاء، صالح حمدان بصعوبة ووجه رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقد اصبحت قضية الفتى حمدان (16 عاما) قضية رأي عام واخذت حيزا كبيرا من اهتمامات وسائل الإعلام في الأردن والعالم العربي منذ يومين، بعد تعرضه للخطف وبتر يديه من منطقة الرسخ وفقأ عينيه، من طرف عدة أشخاص في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمّان.

وضجت شبكات التواصل الاجتماعي لهول الجريمة التي ارتكبت بحق فتى في ربيع العمر، على خلفية ثأر لا علاقة له بها.

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وقال صالح وهو على سرير المستشفى إنه يناشد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الإفراج عن والده الموجود خلف القضبان.

وأضاف باكيا أن الإفراج عن والده أفضل بالنسبة إليه من تركيب يدين صناعتين له تعوضان عن تلك التي قطعها المجرمون.