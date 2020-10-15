تراند اليوم : نسرين طافش هتاخدك لفة في الأهرمات – اتفرج

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عددا من الصور من آخر جلسة تصوير خضعت لها خلال جولتها السياحية في الأهرامات.

وظهرت “نسرين” خلال الصور بملابس كاجول، مرتدية تيشرت أبيض وبنطلون جينز، وتركت شعرها منسدلًا، ولم تتكلف في وضع مساحيل التجميل.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها، قائلةً: “رحلة داخل الهرم الأكبر، مين بيحب التاريخ والآثار متلي؟، صباح المغامرات والطاقة الحلوة”.

ولاقت الصور التي شاركتها الفنانة السورية، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم، إذ حصدت ما يقرب من 63 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها: “الجمال عدى الكلام، الهرم نور، يسعد كل أوقاتك يا قلبي، يابخت الهرم، ربنا يرزقني بواحدة جميلة زيك”.

وخضعت “نسرين” قبل أيام، لجلسة تصوير نشرت بعضا من صورها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت قائلةً: “ولأن وجهك من رضا، سبحان من بسط الرضا”.

وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة السورية التي ظهرت في الصور بإطلالة أنيقة، وجاءت من أبرز تعليقات متابعيها: “جميل اللون ده عليكي، الفنانة المبدعة في كل حالاتها وجميع أدوارها وبكل جدارة، أيقونة الجمال”.

يذكر أن نسرين طافش، شاركت في مسلسل “الوجه الآخر”، بطولة الفنان ماجد المصري، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي.

Advertisements

ويعرض مسلسل “الوجه الآخر” على قناة cbc، ويناقش العلاقات المختلفة والأزمات التي تتعرض لها، وهو قصة ماجد المصري، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.