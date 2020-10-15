تراند اليوم : نسخة طبق الأصل – اول ظهور لـ”ابن محمد هنيدي” – شاهد

تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والمشاهير علي السوشيال ميديا، مجموعه من الصور شهدت ظهور “أحمد” نجل الفنان “محمد هنيدي” أحدهم كان الأخير قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلّق عليها قائلاً: “أحمد محمد هنيدي”.

وأوضحت تلك الصور التشابه الكبير والواضح بين الإبن “أحمد” ووالده الفنان محمد هنيدي، وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي هنيدي مع تلك الصور بشكلٍ لافت، كما أشادوا ببشاشة وجهه، وإبنه الذي ورث عنه تلك الملامح والبسمة التى تسرق القلوب.

في سياقٍ آخر، وجه محمد هنيدي نصيحة للفنان أحمد السقا بسبب أزمته الأخيرة مع الفنان تامر حسني بسبب أفيش فيلم «الفلوس» والتي تحدث عنها السقا ببرنامج «السيرة» وأكد تضايقه من تامر لوضعه على أفيش دعائي للعمل، ليرد بعدها «تامر» بأن الأفيش كان اجتهادا صحفيا وليس أفيش رسميا صادرا من الشركة، وكتب هنيدي ردًا على البوست الخاص بالسقا قائلًا: “عايز رقم تامر يا سقا كلمه بدل ما انتوا فضحينا على الفضائيات والسوشيال ميديا كده؟”.

وعلي الصعيد الفنى، انتهى النجم محمد هنيدي من “فيلم النمس والإنس” واحتفل بانتهاء التصوير باستوديو شريف عرفة بصور جمعته بالنجوم سليمان عيد وعمرو عبد الجليل وصابرين ومنة شلبى، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج استعدادًا لعرضه فى السينمات قريباً، وحتى الآن لم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائي لعرضه حتى الأن.

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“فيلم النمس والإنس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.