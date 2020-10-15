تراند اليوم : بالدموع .. دعاء شهيرة لـ” محمود ياسين ” بالرحمة أثناء تشييع جثمانه

انتهت منذ لحظات تشييع جثمان الفنان محمود ياسين والذى وفاته المنية امس بعد صراع مع المرض وذلك عن عمر يناهز 79 عاما.

وحرصت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل على تادية صلاة الجنازة ورفعت يدها الى الله داعية له بالمغفرة والرحمة.

وانهارت الفنانة شهيرة وابنها عمرو وحفيدها محمود من البكاء الشديد على رحيل الفنان القدير فتى الشاشة الأول.

وحضر كل من زوجته الفنانة شهيرة وابنته رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض ونجلها، وحفيده محمود ياسين والفنانة لبلبة والفنانة منة بدر تيسير والمخرج مصطفى فكرى والفنان عبد الله مشرف وعدد من الأقارب.

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