تراند اليوم : ملكة جمال المغرب ” اللي كل ما فيها صناعي ” بتشتم بنات وستات مصر

أطلقت ملكة جمال المغرب، ابتسام مومني، تصريحات مثيرة للجدل عن فتيات مصر، بعد منع حفل الفنان سعد لمجرد في مصر.

وتطاولت مومني على الفتيات والنساء المصريات وشبهتهن بالرجال.

وكتبت على صفحتها على الانستجرام : ” يعني أنتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهن مثل الرجال.

الغريب ان ملكة جمال المغرب التي لا نعرف كيف نالت اللقب حقيقة وكل ما فيها عبارة عن مسلسل من عمليات التجميل من تصغير وتكبير ونفخ لأقصى حد ممكن، لا يعرفها أحد لا في مصر ولا في المغرب حتى.

لكنها ارتأت ان تلك هي الوسيلة التي ستساهم في شهرتها وذيع صيتها، وربما تلقت بسببها بعض العروض السينمائية للتمثيل، او بعض العروض للرقص في النوادي الليلية لتعويض ما تم صرفه على عمليات التجميل التي قامت بها.

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تفاصيل إلغاء حفلة سعد لمجرد

كانت شركة «كايرو شو» قررت إلغاء حفل المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر احترامًا لرغبة الجمهور.

وقال مصدر مسؤول بالشركة لـ«et بالعربي» إنها قررت إلغاء حفل سعد لمجرد في مصر بشكل رسمي، احتراماً لرغبة الجمهور، بعد أن قامت الشركة بحذف بوسترات الحفل من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب إلغاء الحفل، نشر «لمجرد» صورة له على حسابه، وكتب: «لا شيء يهز ابتسامة القلب، أحب جمهوري، أحب عائلتي»، وأرفقها بعلمي مصر والمغرب.

وشهد الإعلان عن حفل لمجرد في مصر موجة غضب بين عدد كبير من الجمهور والفنانين، وتصدر هاشتاج إلغاء حفل المطرب سعد لمجرد في القاهرة منصات التواصل الإجتماعي.