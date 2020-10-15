شاهد رد فعل أصالة على صورة التقطتها فتاة مع والدها عامل النظافة

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، جمهورها بصورة لفتاة ظهرت من خلالها وهي تلتقط صورة مع والدها عامل النظافة، وذلك على طريقة السيلفي، معلقة عليها قائلة:"ونعم التربية والأخلاق يسلمو إيديك".

اصالة

ومن جانب النجمة السورية أصالة نصر، علقت على الصورة التي نشرتها ماجي عبرحسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة:"هيك صوره بتخلّي للكرامه قيمه .. وبنت طاهره متل هالبنت بتعطي درس كبير بكبسة زر .. الله يحفظها ويحفظ أبوها".

اصالة

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وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لعددًا من النجوم في أحد المناسبات.

وظهر في الفيديو النجمة السورية أصالة نصري وهي تغني وترقص مع صديقها المطرب رامي صبري على عددًا من أغنياته الجديدة منها "حياتي مش تمام" و"خطيرة".

كما ظهرت أصالة في الفيديو أيضًا وهي ترقص وتغني مع السيناريست تامر حبيب على أنغام "ملطشة القلوب"، للمطرب مصطفى شوقي، وذلك في تواجد أيضًا المطرب أحمد سعد.