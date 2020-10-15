تعليق مؤثر لعمرو محمود ياسين بعد تشييع جنازة والده: وصّلت بابا لآخر محطة

رنا صلاح الدين - شيّع الفنان المصري عمرو محمود ياسين جنازة والده الفنان الراحل محمود ياسين، بعد ظهر اليوم، غلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالفيوم.

وفي أول تعليق لعمرو بعد انتهاء مراسم الجنازة، كتب على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "وصلت بابا لآخر محطة في رحلته بهذه الدنيا وصار في ذمة الله.. اللي هو أرحم بيه مننا كلنا.. أرجوكم لا تبخلوا عليه بالدعاء فهذه الليله ستكون ليلته الأولى بقبره".

وأضاف: "اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنه اللهم عامله بما انت اهله.. اللهم اكرم نزله.. اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وانظر اليه بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين".

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عمرو محمود ياسين

وتابع: "اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين واغفر لنا وله يالله و أفسح له فى قبره ونور له فيه.. اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار".

واختتم كلامه بقوله: "اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم قهِ عذاب يوم تبعث عبادك.. آمين".