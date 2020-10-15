مصطفى خاطر: منى زكي عسل.. وماليش دعوة بمشاكل هيفاء وهبي

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصري مصطفى خاطر عن تعاونه مع النجمة منى زكي في فيلمهما الجديد "الصندوق الأسود"، والذي من المقرر عرضه في السينمات يوم 28 أكتوبر الجاري.

مصطفى خاطر قال عن دوره في الفيلم: "الفيلم تجربة جديدة جدا عليا، عامل دور مافيهوش كوميديا نهائي، وعملنا عليه برومات كتير مع منى زكي ومحمد فراج والمخرج محمود كامل والمؤلفين".

وعن تعاونه مع النجمة منى زكي، قال: "منى عسل جدا، وخبرة كبيرة جدا، وأنا اتعلمت منها واحنا شغالين مع بعض، ومبسوط جدا إني اشتغلت معاها".

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وبسؤاله عن فيلم "أشباح أوروبا"، وعما إذا كانت خلافات الفنانة هيفاء وهبي مع منتج الفيلم محمد وزير قد أثرت عن العمل، قال: "مش عارف المشاكل دي هتأثر على الفيلم ولا لأ".

وأكد: "أنا علاقتي بهيفاء كويسة وعلاقتي بوزيري كويسة، لكن انا معرفش إيه اللي بينهم، وأنا ماليش دعوة بكل القصص دي".

ومن ناحية أخرى، كشف عن انشغاله حاليا بتصوير فيلم "ثانية واحدة" بطولة الفنانة دينا الشربيني، مؤكدا أنه سيقدم خلاله دورا مختلفا أيضا.