بعد إصابتها.. دينا تثير الجدل بفستان مكشوف في أحدث جلسة تصوير (صور)

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة دينا، لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة ELLE عربية، استطاعت أن تخطف بها الأنظار.

وظهرت دينا في الصور بأكثر من إطلالة، حيث ارتدت في صور فستانًا أسود اللون طويل مع انسدال شعرها على كتفها، أما في صور أخرى ظهرت بفستان مكشوفًا بنسبة كبيرة من نفس اللون أيضًا ولكن بدون أكمام، وحرصت على إلمام شعرها حتى تظهر بشكل بسيط.

دينا

دينا

وانقسم المتابعين إلى مؤيد ومعارض فمنهم من رأى أنها جذبت الأنظار بفستانها ومكياجها، وآخرون انتقدونها بسبب فتحة الفستان الكبيرة، حيث علق أحد متابعيها:"أنتي مش حجيتي بيت الله".

وعلقت دينا على الفوتوسيشن التي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، قائلة:"شكراً جزيلاً للفريق الذي عمل في هذه الجلسة ، أحبك جميعًا".

دينا

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وكانت قد كشفت الفنانة دينا، الفترة الماضية تفاصيل إصابتها في يدها، التي اضطرتها للخضوع لعملية جراحية، إضافة إلى إصابة نجلها "علي" في إصبعه.

وقالت دينا، من خلال برنامج "et بالعربي":"الحقيقة هي حاجة غريبة، أنا وإبني ماشيين كل واحد رافع صباعه، كنت بطبخ عادي ودخلت السكينة في إيدي".

وأضافت:"وبالنسبة لإبني علي كانت البرفيوم بتاعته مكسورة شوية وهو بيشيل الزجاج جرح إيده وإتخيط".

وتابعت قائلة:"لكن أنا كان الجرح أصعب وإضطروا يدوني بنج علشان يخيطو مكان الجرح، وفعلاً هي صدفة غريبة إننا ننصاب بالوقت نفسه، والحمدلله إحنا بألف خير وشكراً للجميع".

وخاضت الفنانة دينا الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "سلطانة المعز"، بطولة النجمة غادة عبد الرازق.