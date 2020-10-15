بوست مالون يحصد 9 جوائز بحفل "Billboard Music Awards" لعام 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم أمس حفل توزيع جوائز "Billboard Music Awards" لعام 2020 فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى كانت تقدمه النجمة العالمية كيلى كلاركسون، وذلك بحضور عدد من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم.
وحصد النجم العالمى بوست مالون 9 جوائز بيلبورد الشهيرة، فقد نال أمس جائزة أفضل فنان للعام، وهى الجائزة التى كان ينافس عليها عدد كبير من نجوم العالم وهم تايلور سويفت وبيلى أيليش وخالد وفريق جوناس برازرز.
كما نال بوست مالون جائزة "Top Male Artist"، وجائزة " Top Billboard 200 Artist"، أيضا فاز بوست مالون البالغ من العمر 25 عاما بجائزة "Top Hot 100 Artist" و" Top Streaming Songs Artist ".
ولم يتوقف مالون عن حصد المزيد من الجوائز، حيث فاز بوست مالون أيضا بجائزة "Top Rap Artist" و" Top Rap Male Artist"، ثم نال جائزة "Top Rap Tour"، كما فاز بجائزة " Top Rap Album.
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