شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر من حفل زفاف أصالة على زوجها الأول أيمن الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة أصالة بملامح مختلفة فى فيديو نادر من أكثر من 29 عاما من حفل زفافها على زوجها الأول أيمن الذهبى، وكانت ترقص معه بحضور عدد من الأصدقاء، واستمر زواجهما 15 عاما، قبل انفصالهما عام 2005، وأنجبا شام عام 1992 وخالد 1998.



اصالة

وكان ظهر المنتج أيمن الذهبى فى فيديو جديد له ليتحدث عن قصة طلاقه من النجمة أصالة بعد مرور 15 عاما على انفصالهما، نافيا قصة خيانته لها التى تردد بقوة طوال السنوات الماضية أنها سبب فى قرار الأنفصال.

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زفاف اصالة

وقال أيمن الذهبى إن كل ما تردد غير صحيح وأنها مجرد تكهنات من قبل البعض، حيث قيل وقتها وتحديدًا أثناء تسجيل ألبومها الأخير الذى تعاونا فيه سويًا وهو "آسفة"، مؤكدا "آخر ألبوم آسفة كنا بنخلصه لما حصل للخلاف وبعد كدة ركبوا إن كليب آسفة كان بسبب خيانتي لأصالة، حيث تم تقديم فكرة الكليب عن خيانة الزوج لزوجته، وحينما تم سؤال شاعر الأغنية هانى عبد الكريم قال كيف أيمن يكون كدة وهو اللى اختار الكلمات".

وتابع الذهبى: "ليس من المعقول أن أخون زوجتى فى منزلها فى توقيت صعب عندما غابت عن المنزل لمدة نصف ساعة فقط كانت ترغب فى شراء بعض الأغراض من السوبر ماركت".

وأضاف "مثل سامحتك انا اللي عملتها لأصالة لما كنا بشهر العسل بردو ركبوها انها عملتها عشان مشكلة بيننا وكذلك تخلل الخمس عشر عاما الكثير من النجاحات والألبومات".