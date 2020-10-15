بسبب سعد لمجرد.. ملكة جمال المغرب تشبه نساء مصر بالرجال

رنا صلاح الدين - أثارت ملكة جمال المغرب، ابتسام مومني، حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاتها المسيئة للفتيات المصريات، وذلك بعد إلغاء حفل المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر.

وأكثر ما عرضها للانتقادات والهجوم الشديد هو تشبيهها للمصريات بأنهن رجال.

وكتبت ابتسام عبر خاصية الـ"ستوري"، بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"يعني أنتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهن مثل الرجال".

ملكة جمال المغرب

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ملكة جمال المغرب

وقام القائمون على مسرح "كايرو شو" بحذف إعلان حفل الفنان سعد لمجرد في مصر، الذين كانوا قد أعلنوا عنه يوم الأحد الماضي.

وجاء ذلك بعدما واجه مسرح "كايرو شو" هجوما عنيفا من قبل رواد مواقع السوشيال ميديا، الذين قاموا بتفعيل هاشتاج "#سعد_لمجرد_مغتصب" و"#مش_عايزين_لمجرد_في_مصر"، وهو الأمر الذي جعل القائمين على مسرح "كايرو شو" بحذف بوستر لمجرد الذين قاموا بنشره، إضافة إلى حذفهم إمكانية الحجز عبر موقعهم الإلكتروني.

يذكر إن الهجوم على المطرب سعد لمجرد شن بسبب إتهامه في أكثر من قضية إغتصاب خلال العامين الماضيين، حيث إنه تعطل كثيرا ومنع من مغادرة فرنسا لأكثر من عام حتى انتهت قضيته المتهم فيها بالإغتصاب بشكل نهائي.