بالصور.. سهير رمزي تفقد الوعي في جنازة محمود ياسين

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية سهير رمزي على حضور جنازة الفنان المصري محمود ياسين، والذي تربطها به وبزوجته الفنانة شهيرة صداقة قوية.

سهير رمزي

سهير انهارت خلال الجنازة ودخلت في نوبة بكاء شديدة، وفقدت الوعى لعدة دقائق، فقامت عدد من الفنانات بمحاولة إفاقتها، فاستعادت وعيها بالفعل، واصطحبها زوجها إلى سيارتها.

سهير رمزي

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وشهدت جنازة محمود ياسين حضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم أحمد السقا، وعزت العلايلي، هاني سلامة ولبلبة ودنيا عبد العزيز ومحمود حميدة وعماد رشاد وأحمد العوضي وميرفت أمين وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز، وغيرهم.

سهير رمزي

وانهارت زوجته الفنانة شهيرة في جنازته، ودخلت في نوبة بكاء شديد، ولم تستطع الوقوف فتم إحضار كرسي لها لتجلس عليه.

شهيرة