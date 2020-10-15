بالصور.. أول ظهور لميرفت أمين بعد وفاة رجاء الجداوي في جنازة محمود ياسين

رنا صلاح الدين - بعد وفاة صديقتها المقربة رجاء الجداوي، دخلت الفنانة المصرية ميرفت أمين في حالة حداد، ولم تظهر في أي مناسبة فنية منذ ذلك الوقت.

ميرفت امين

إلا أن ميرفت حرصت على حضور جنازة الفنان محمود ياسين، التي أقيمت بعد ظهر اليوم، والتي شيعت من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

ميرفت امين

الفنانة المصرية حضرت برفقة صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وكانت ترتدي ملابس الحداد السوداء، ولفت حجاب باللون الأسود حول رأسها، فيما ارتدت نظارة شمسية، ووضعت كمامة على وجهها.

ميرفت امين

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وكانت الفنانة إلهام شاهين قد كشفت مؤخرا السبب وراء غياب النجمة ميرفت أمين، عن حضور حفل زفاف شقيقها أمير ومنة جاب الله، خاصة أنها من الأصدقاء المقربين لها.

ميرفت امين

وقالت إلهام، في تصريحات تليفزيونية إنها لا تلوم عليها خاصة أنها تعيش فترة حداد بعد وفاة كل من النجمة شويكار ورجاء الجداوي.

وأضافت إلهام، قائلة:"من وقت وفاة رجاء الجداوي وشويكار هما الاتنين وهي مبتظهرش في أي مناسبة اجتماعية الاتنين كانوا صديقات مقربات جدا منها وهي فعلا في حالة حداد وزعلانة حقيقي وانا مقدرة".

ميرفت امين