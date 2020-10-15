آخرهم محمود ياسين.. وفيات الوسط الفني تعيد حنان ترك للأضواء

رنا صلاح الدين - منذ أن أعلنت الفنانة حنان ترك اعتزالها، قررت أن تختفي عن الساحة الفنية والابتعاد عن الشهرة رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها، وفضلت أن تعيش حياة أسرية بجانب زوجها وأبنائها.

وعلى الرغم من اختفاء حنان عن مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن السبب الذي يدفعها للظهور على السوشيال ميديا هو حالات الوفيات التي تحدث في الوسط الفني خاصة الفترة الأخيرة، وهو ما يعيدها للأضواء من جديد.

حنان ترك

وكان آخرها عندما نعت الفنان محمود ياسين، الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عامًا وسط حزن كبير من الفنانين بعد سماعهم هذا الخبر.

ونشرت حنان صورة للفنان الراحل، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحم الله أناسًا فرحت بهم الدنيا حين زينوها واستقبلتهم الأرض بالبشرى من الرحمن.. البقاء لله في وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، تعازينا القلبية للسيدة الفاضلة شهيرة وللأسرة الكريمة".

حنان ترك

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وقبلها توفى الفنان الكوميدي المنتصر بالله، وحرصت حنان على تقديم واجب العزاء، حيث كتبت عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"ربنا يصبر زوجته وبناته ... ويغفر له ويرحمه ... اللهم انه اسعد واضحك عبادك فجعله في ميزانه".

حنان ترك

وخلال الأسابيع الماضية تذكرت حنان ترك موقفًا لن تنساه للنجم الراحل علاء ولي الدين، بمناسبة ذكرى ميلاده.

وكتبت حنان، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا علاء.. سبحان الله العظيم.. لن أنسى أبدا إنك قولتلي وإحنا في المحيط سبحي الله".

حنان ترك

يذكر أن حنان ترك ظهرت في أعمالها الأخيرة التي قدمتها وهي بالحجاب، ولكنها اتخذت قرار الابتعاد عن المجال والتركيز في حياتها الشخصية.