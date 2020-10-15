كريم عفيفي: حلمي تحقق بالوقوف أمام هذا الفنان

رنا صلاح الدين - يخوض الفنان كريم عفيفي، السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركته في مسلسل " نجيب زاهي زركش"، الذي يقوم ببطولته النجم يحيى الفخراني.

وأعرب عفيفي عن سعادته البالغة بتواجده في هذا المسلسل مع يحية الفخراني.

وقال كريم، خلال لقائه مع برنامج " Theinsider بالعربي"، إنا حلم من أحلام حياته تحقق بالوقوف أمام نجم مثل يحيى الفخراني، مؤكدًا أنه يتعامل مع الجميع بمنتهى البساطة.

وعن تعاونه معه الكاتب عبد الرحيم كمال، قال عفيفي:"مبسوط خاصة أن أعماله ناجحة، وحاجة مهمة اني اشتغل حاجة من كتابته".

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وعن شخصيته التي يظهر بها في العمل أكد أنها من لحم ودم من الممكن أن تضحك والعكس صحيح، رافضًا الإفصاح عن التفاصيل حتي يفاجئ الجمهور.

ويتعاون يحيى الفخراني في مسلسل "نجيب زاهي ذركش" مع السيناريست عبدالرحيم كمال، ويعد هذا العمل التعاون الـ5 بينهم، حيث سبق وقدموا معا من قبل مسلسلات، "شيخ العرب همام" و"الخواجة عبدالقادر" و"دهشة" و"ونوس".

مسلسل "نجيب زاهي زركش" من بطولة يحيى الفخراني، وأنوشكا، وكريم عفيفي، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف.