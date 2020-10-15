بالصور.. نادية الجندي تحضر جنازة محمود ياسين برفقة طليقها

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية نادية الجندي على حضور جنازة الفنان الراحل محمود ياسين، والتي شيعت من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

نادية الجندي حضرت برفقة طليقها المنتج محمد مختار، والتقطت لهما بعض الصور وهما جالسان بجوار بعضهما، بينما حرصا على ارتداء الكمامات.

نادية الجندي

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يذكر أن الفنانة نادية الجندي، تزوجت في بداية حياتها من الفنان عماد حمدي، رغم فارق العمر بينهما وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام حمدي، وتزوجت بعده من المنتج محمد مختار ولكنهما انفصلا عام 1995، بعد زيجة استمرت 17 عام.

نادية الجندي

وشهدت جنازة محمود ياسين حضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم أحمد السقا، وعزت العلايلي، هاني سلامة ولبلبة ودنيا عبد العزيز ومحمود حميدة وعماد رشاد وأحمد العوضي وميرفت أمين وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز، وغيرهم.