- 1/19
- 2/19
- 3/19
- 4/19
- 5/19
- 6/19
- 7/19
- 8/19
- 9/19
- 10/19
- 11/19
- 12/19
- 13/19
- 14/19
- 15/19
- 16/19
- 17/19
- 18/19
- 19/19
رنا صلاح الدين - شهدت جنازة النجم الراحل محمود ياسين، تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني.
وانتهت صلاة الجنازة على الفنان الرحل منذ قليل، والتي أقيمت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يتم دفنه في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة صور جديدة من الجنازة والتي ظهر فيها كوكبة من نجوم الفن من بينهم الفنان هاني سلامة ولبلبة ودنيا عبد العزيز ومحمود حميدة وعماد رشاد وأحمد العوضي وميرفت أمين وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز، وغيرهم.
ورصدت الصور دموع الفنانة شهيرة زوجة النجم الراحل، تأثرًا وتعبيرًا عن مدى فقدانها لرحيله.
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
وكان من أوائل الحضور النجم أحمد السقا ونادية الجندي وزوجها وأشرف زكي وحسين فهمي وعزت العلايلي ورشوان توفيق وأشرف عبد الغفور وخالد النبوي وسوزان نجم الدين وعبدالله مشرف، وذلك وسط تواجد الفنان عمرو محمود ياسين ونجله ووالدته شهيرة، والفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها محمد رياض.
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
كانت هذه تفاصيل خبر صور| بعد انتهاء صلاة الجنازة.. شاهد دموع شهيرة وحزن الفنانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.