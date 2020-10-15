فن ومشاهير

صور| بعد انتهاء صلاة الجنازة.. شاهد دموع شهيرة وحزن الفنانين

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رنا صلاح الدين - شهدت جنازة النجم الراحل محمود ياسين، تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وانتهت صلاة الجنازة على الفنان الرحل منذ قليل، والتي أقيمت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يتم دفنه في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.

f2bfc94e25.jpgجنازة محمود ياسين

20e3e20fd0.jpgجنازة محمود ياسين

db16772f83.jpgجنازة محمود ياسين

d6adcac3b2.jpgجنازة محمود ياسين

bf1f20780d.jpgجنازة محمود ياسين

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة صور جديدة من الجنازة والتي ظهر فيها كوكبة من نجوم الفن من بينهم الفنان هاني سلامة ولبلبة ودنيا عبد العزيز ومحمود حميدة وعماد رشاد وأحمد العوضي وميرفت أمين وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز، وغيرهم.

ورصدت الصور دموع الفنانة شهيرة زوجة النجم الراحل، تأثرًا وتعبيرًا عن مدى فقدانها لرحيله.

2160b5c3c7.jpgجنازة محمود ياسين

6568cb93ec.jpgجنازة محمود ياسين

f657e17ef8.jpgجنازة محمود ياسين

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6270fc334d.jpgجنازة محمود ياسين

9e3423cecc.jpgجنازة محمود ياسين

a566cc079d.jpgجنازة محمود ياسين

9a1529aed1.jpgجنازة محمود ياسين

وكان من أوائل الحضور النجم أحمد السقا ونادية الجندي وزوجها وأشرف زكي وحسين فهمي وعزت العلايلي ورشوان توفيق وأشرف عبد الغفور وخالد النبوي وسوزان نجم الدين وعبدالله مشرف، وذلك وسط تواجد الفنان عمرو محمود ياسين ونجله ووالدته شهيرة، والفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها محمد رياض.

f91e93e9c1.jpgجنازة محمود ياسين

9bb6632375.jpgجنازة محمود ياسين

4c72d60828.jpgجنازة محمود ياسين

1f80808f80.jpgجنازة محمود ياسين

a32abadf4a.jpgجنازة محمود ياسين

c74db3f969.jpgجنازة محمود ياسين

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