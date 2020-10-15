"رصاصة في نص دماغه".. أحمد شامي يصدم جمهوره بأحدث ظهور له.. شاهد

رنا صلاح الدين - صدم الفنان المصري أحمد شامي جمهوره بصورة حديثة له، نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

الفنان المصري ظهر في الصورة وكان رصاصة قد اخترقت جبهته، بينما كان مرتدي "كمامة" خوفا من انتشار فيروس "كورونا".

شامي علق على الصورة ساخرا، حيث قال: "لابس كمامة لية ؟؟؟.. خايف من الكورونا.. طب و لو اخدت رصاصة في نص دماغك ؟؟؟ لأ عادي مفيش مشكلة اسود_فاتح #رأفت".

ومسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وشريف سلامة، وروجينا، وأحمد فهمى، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندى، وحنان سليمان، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وآخرين، والعمل أشرف على كتابته أمين جمال، وسيناريو وحوار شريف يسرى وإبراهيم ربيع وحمدى التايه، وإخراج كريم العدل.