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شكرا لقرائتكم خبر عن عزة النعيمي تهنئ هند بنت مكتوم بفوزها بجائزة المرأة العربية والان مع التفاصيل
الخميس 15 أكتوبر 2020
رفعت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، بمناسبة فوزها بجائزة المرأة العربية في العمل الإنساني للعام 2020، وذلك عن حملة "10 ملايين وجبة"، أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات، وتعزيز قيم التكافل والتراحم.
وأكدت الشيخة عزة النعيمي بهذه المناسبة أن فوز سموها بهذه الجائزة يعد مصدر فخر للمرأة الإماراتية التي أثبتت كفاءتها في شتى المجالات، كما يرسخ مكانة الإمارات البارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال العمل الخيري والإنساني.
وأشادت في هذا الصدد بحملة "10 ملايين وجبة" التي أطلقتها الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع "صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19"، في أبريل الماضي، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وذلك للمساهمة في التخفيف من معاناة الفئات والشرائح المجتمعية التي تعاني أكثر من غيرها في الأوضاع الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم، وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية وإنسانية واجتماعية، معربة عن سعادتها البالغة بنجاح الحملة في توزيع أكثر من 15 مليون وجبة خلال شهر واحد.
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