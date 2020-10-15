بعد تأجيل 7 أشهر.. تسليم جوائز "بيلبورد ميوزيك" دون جمهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقيم حفل توزيع جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2020، الأربعاء، على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، بعد تأجيله لنحو 7 أشهر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن الحفل أقيم دون جمهور.

وكان المغني ومؤلف الأغاني الأمريكي الشاب، بوست مالون (25 عاما)، الفائز الأكبر في حفل توزيع جوائز، حيث حصل على 9 جوائز، من بينها جائزة "أفضل فنان".

وقال أثناء تسلمه الجائزة: "إنه وقت غريب بالنسبة للجميع.. من الغريب ألا ترى أحدا من الجمهور هنا".





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من ناحية أخرى، فازت المغنية الأمريكية الشابة بيلي إيليش (18 عاما) بالجائزة الأولى في الحفل، وهي جائزة "أفضل ألبوم موسيقي"، لتتفوق بذلك على نجوم كبار من أمثال دريك وخالد ومالون وتايلور سويفت.

وقالت إيليش عند صعودها إلى خشبة المسرح لتسلم الجائزة وهي ترتدي كمامة: "يا إلهي. إنها ثقيلة جدا".

وقامت المغنية الأمريكية كيلي كلاركسون (38 عاما) بتقديم الحفل للعام الثالث على التوالي.



