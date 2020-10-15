بالصور.. نجوم الفن يشيعون جثمان محمود ياسين بينهم حميدة وحسين فهمي والعلايلي

شيع نجوم الفن في مصر، الخميس، جثمان الفنان المصري الراحل محمود ياسين إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق مدينة الفيوم.





وحضر الجنازة زوجته الفنانة المعتزلة شهيرة وابنه عمرو وابنته رانيا وزوجها الفنان محمد رياض.





كما حضر عدد كبير من الفنانين على رأسهم حسين فهمي، ومحمود حميدة، وخالد النبوي، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، والفنان القدير عزت العلايلي، وإلهام شاهين.





وتوفي الفنان المصري، الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما.





ولد محمود ياسين في 2 يونيو 1941 بمحافظة بورسعيد، ودرس بكلية الحقوق، ولمعت موهبته على خشبة المسرح القومي ثم انتقل للعمل في السينما والتلفزيون.





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وللراحل تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.





ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية، تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.





ومن أبرز أعمال الفنان الراحل "الخيط الرفيع" و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"وطني عكا"، و"شيء من الخوف"، و"العصيان"، وأجبره المرض على الابتعاد عن الأضواء بعد فيلم "جدو حبيبي" عام 2012.











