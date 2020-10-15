"باتمان" يُغضب ليفربول.. المدينة دخلت أخطر مرحلة

يواصل صناع فيلم "باتمان" (The Batman) تصوير أحداث الفيلم الجديد في مدينة ليفربول الإنجليزية، رغم دخول المدينة مرحلة حظر جديدة هي الأصعب في تاريخها.

وشوهد بطل الفيلم، روبرت باتينسون، يصور مشاهد حضور جنازة عمدة مدينة جوثام بجوار زميلته في الفيلم زوري كرافيتز (كات-وومن).

وفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، يستكمل صناع الفيلم التصوير رغم الغضب الجماهيري الكبير من سكان ليفربول، إذ وصلت المدينة إلى مرحلة شديد الخطورة فيما يخص مستويات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يعني ضرورة إغلاق المقاهي والمطاعم.





وارتدى طاقم عمل الفيلم أقنعة وجه وقائية لمنع انتشار المزيد من حالات كورونا، خاصةً في أعقاب ظهور نتيجة الممثل روبرت باتينسون إيجابية بـ(كوفيد-19) الشهر الماضي.

ورغم التزام صناع العمل بالإجراءات الاحتزارية، إلا أن سكان ليفربول عبروا عن غضبهم من استمرار العمل على فيلم تجاري ضخم في ظل الالتزام بالحظر المنزلي.

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واتجه السكان للتعبير عن مشاعر غضبهم إلى منصات التواصل الاجتماعي، إذ علّق أحدهم: "اليوم شاهدت المئات يعملون على تصوير فيلم باتمان الجديد دون التزام بالأقنعة أو التباعد الاجتماعي، كيف يمكن تقبل ذلك بينما نحن ممنوعون من زيارة أحدنا للآخر أو حضور الأفراح والجنائز؟".





وقال آخر: "أتساءل إذا كانوا سيوقفون تصوير فيلم باتمان، أم سيستمروا كي لا يتضرر سوق العمل".

ويصدر فيلم "باتمان" الجديد العام المقبل، ويدور حول بداية تولي رجل الأعمال بروس وين مهام البطل المقنع "باتمان".



