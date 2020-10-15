بطلة "ماتريكس 4": الفيلم سيغير صناعة السينما

قالت الممثلة جيسيكا هنويك إن المنتجة والمخرجة لانا واتشوسكي تستخدم تقنيات جريئة لتصوير الجزء الرابع من سلسلة "ماتريكس" (The Matrix) الشهيرة، مؤكدة أن الفيلم سوف يغير صناعة السينما مجددًا.

وتابعت: "تقوم لانا بدور ممتاز فيما يخص المستوى التقني للفيلم، لقد خلقت أسلوبا خاصا للسلسلة قديما، وستفعل ذلك مجددًا، أعتقد أنها سوف تغير صناعة السينما من جديد بهذا الفيلم، فهناك بعض الحركات بالكاميرا لم يسبق ليّ رؤيتها من قبل".





وفقًا لموقع "جيمز رادار"، تشارك "هنويك" في الفيلم الجديد، بجوار النجم كيانو ريفز (نيو) وكاري آن موس (ترينيتي)، وينضم إليهم نجوم جدد مثل: يحيى عبد المتين.

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وواصلت الممثلة انبهارها بتكنيك عمل مخرجة الفيلم، بقولها: "حتى الآن لا أصدق أننا نقوم بتنفيذ جزء رابع من سلسلة الخيال العلمي الأشهر عالميًا، أحيانًا أرغب في أن يقرصني أحد لأصدق".

وينضم إلى بقية أفراد الفيلم جادا سميث في دور نيوبي، والممثل دانيال برنهاردت في دور العميل جونسن، وهو ما يعني أن الممثل المخضرم هوجو ويفينج (العميل سميث) لن يعود لتقديم دوره الكلاسيكي في السلسلة، بسبب اضطراب جدول أعماله.

ومن المتوقع طرح "ماتريكس 4" في ديسمبر/كانون الأول 2021.



