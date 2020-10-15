بالصور.. انتهاء صلاة الجنازة على جثمان محمود ياسين بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- فريد قطب:

انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الفنان الكبير محمود ياسين، والتي أقيمت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر الجنازة من نجوم الفن حسين فهمي، محمود حميدة، إلهام شاهين، عبدالله مشرف، ماهر سليم، نادية الجندي، عماد رشاد، لبلبة، المنتج محمد مختار.

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كما حضر الجنازة أحمد السقا، أمير شاهين، منى عبدالغني، والمخرج مصطفى فكري، والمنتج محمد مختار.

وكانت الفنانة شهيرة قد انهارت بالبكاء فور وصول جثمان زوجها الفنان الكبير محمود ياسين لمسجد الشرطة، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بالفيوم، ويقام العزاء مساء غد الجمعة بالشيخ زايد.

الفنان محمود ياسين من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941، ويعتبر من أهم فناني السينما المصرية، ومن أبرز أعماله "اذكريني"، "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أنف وثلاث عيون"، "مولد يا دنيا"، "الوعد"، "الجزيرة"، "الجلسة سرية"، "أغنية على الممر