بالصور.. جثمان محمود ياسين ملفوفا بعلم مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- فريد قطب:

أقيمت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان النجم الكبير محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الأربعاء.

وظهر الجثمان ملفوفا بعلم مصر، إذ يعتبر الفنان الراحل قامة كبيرة من قامات الفن المصري.

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وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن، أبرزهم حسين فهمي، أحمد السقا، لبلبة، نادية الجندي، محمد عبدالعزيز، عماد رشاد، محمد مختار، عبدالله مشرف، وآخرون.

وكانت الفنانة شهيرة قد انهارت بالبكاء فور وصول جثمان زوجها الفنان الكبير محمود ياسين لمسجد الشرطة، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بالفيوم، ويقام العزاء مساء غد الجمعة بالشيخ زايد.

الفنان محمود ياسين من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941، ويعتبر من أهم فناني السينما المصرية، ومن أبرز أعماله "اذكريني"، "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أنف وثلاث عيون"، "مولد يا دنيا"، "الوعد"، "الجزيرة"، "الجلسة سرية"، "أغنية على الممر