صور- السقا يواسي شهيرة في جنازة محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

وصل منذ قليل النجم أحمد السقا إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعدادًا لتشييع جثمان الفنان الكبير محمود ياسين.

وشارك السقا في نقل جثمان الفنان الكبير محمود ياسين من السيارة التي حملته من المستشفى للمسجد استعدادا لإقامة الصلاة على الجثمان.

وبمجرد وصوله توجه إلى الفنانة شهيرة لتقديم واجب العزاء ومواساتها في فقدان النجم الكبير

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وحرص على حضور الجنازة المخرج مصطفى فكري، والفنان عبدالله مشرف، والفنانة منة بدر تيسير ابنة شقيقة الفنانة شهيرة.

وتستعد الأسرة بعدها لدفن الجثمان بمقابر الأسرة بالفيوم، على أن يقام العزاء يوم الجمعة.

ورحل الفنان الكبير عن عالمنا صباح أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 79 عامًا.

الفنان محمود ياسين من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941، ويعتبر من أهم فناني السينما المصرية، ومن أبرز أعماله "اذكريني"، "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أنف وثلاث عيون"، "مولد يا دنيا"، "الوعد"، "الجزيرة"، "التعويذة"، "أغنية على الممر