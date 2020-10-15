بالصور.. محمد عبدالعزيز وعماد رشاد في جنازة محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- فريد قطب:

حرص المخرج محمد عبدالعزيز، والفنان عماد رشاد، والفنان ماهر سليم، على حضور جنازة الفنان الكبير محمود ياسين، والتي تشيع عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت الفنانة شهيرة قد انهارت بالبكاء فور وصول جثمان زوجها الفنان الكبير محمود ياسين لمسجد الشرطة، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بالفيوم، ويقام العزاء مساء غد الجمعة بالشيخ زايد.

الفنان محمود ياسمين من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941، ويعتبر من أهم فناني السينما المصرية، ومن أبرز أعماله "اذكريني"، "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أنف وثلاث عيون"، "مولد يا دنيا"، "الوعد"، "الجزيرة"، "الجلسة سرية"، "أغنية على الممر