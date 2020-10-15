انهيار شهيرة في جنازة محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انهارت الفنانة شهيرة، فور وصول جثمان زوجها الفنان الكبير محمود ياسين، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل بعد صلاة الظهر، ومن المقرر دفن الجثمان بمقابر الأسرة بالفيوم، على أن يقام العزاء مساء غد الجمعة.

وتتواجد أسرة الفنان الكبير حاليا، وعلى رأسهم زوجته الفنانة شهيرة، ونجله الفنان عمرو محمود ياسين، وابنته الفنانة رانيا محمود ياسين، وزوجها الفنان محمد رياض، وعدد من أقارب الفنان الكبير.

Advertisements

كما حرص على حضور الجنازة المخرج مصطفى فكري، والفنان عبدالله مشرف، والفنانة منة بدر تيسير ابنة شقيقة الفنانة شهيرة.

ورحل الفنان الكبير عن عالمنا صباح أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 79 عامًا.

الفنان محمود ياسين من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941، ويعتبر من أهم فناني السينما المصرية، ومن أبرز أعماله "اذكريني"، "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أنف وثلاث عيون"، "مولد يا دنيا"، "الوعد"، "الجزيرة"، "الجلسة سرية"، "أغنية على الممر".