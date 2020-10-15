وصول جثمان الفنان محمود ياسين لمسجد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وصل منذ قليل، جثمان الفنان الكبير محمود ياسين، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعدادًا لتشييع جثمانه بعد ظهر اليوم.

وتتواجد أسرة الفنان الكبير حاليا، وعلى رأسهم زوجته الفنانة شهيرة، ونجله الفنان عمرو محمود ياسين، وابنته الفنانة رانيا محمود ياسين، وزوجها الفنان محمد رياض، وعدد من أقارب الفنان الكبير.

كما حرص على حضور الجنازة المخرج مصطفى فكري، والفنان عبدالله مشرف، والفنانة منة بدر تيسير ابنة شقيقة الفنانة شهيرة.

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وتستعد الأسرة بعدها لدفن الجثمان بمقابر الأسرة بالفيوم، على أن يقام العزاء يوم الجمعة.

ورحل الفنان الكبير عن عالمنا صباح أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 79 عامًا.

الفنان محمود ياسين من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941، ويعتبر من أهم فناني السينما المصرية، ومن أبرز أعماله "اذكريني"، "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أنف وثلاث عيون"، "مولد يا دنيا"، "الوعد"، "الجزيرة"، "التعويذة"، "أغنية على الممر