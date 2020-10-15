حالة من النشاط الفنى تعيشها النجمة إيناس كامل، حاليا، حيث بدأت مؤخرا فى تصوير دورها بمسلسل "جنون العشق"، الذى ينتمى لنوعية المسلسلات الـ 45 حلقة، وتقدم من خلاله دور فتاة تدعى "فريدة" تعمل مدربة يوجا، وهى شخصية مركبة تمر بالعديد من الأطوار خلال أحداث المسلسل، إذ يعد دورها محورياومؤثرا طوال الحلقات، خصوصا وأن الشخصية تمر بمنعطفات متعددة.
يضم مسلسل "جنون العشق"، مجموعة من الفنانين، منهم أحمد صلاح حسني، أماني كمال، محمود حجازي، محمد علاء، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.
كما تظهر النجمة إيناس كامل،ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، كضيفة شرف خلال الأحداث، حيث تظهر فى دور إعلامية تشارك فتحى عبد الوهاب تقديم برنامجه ضمن الأحداث.
والقاهرة كابول من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي، وبطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، سارة نخلة، رشدي الشامي، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم أحمد رزق.
كانت هذه تفاصيل خبر إيناس كامل تظهر فى دور مدربة يوجا فى "جنون العشق" وإعلامية بـ "القاهرة كابول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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