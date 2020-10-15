مي سليم توجه رساله حب لأبنتها في عيد ميلادها

احتفلت الفنانة مي سليم بعيد ميلاد إبنتها لي لي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"مي" مجموعة صور لها برفقة إبنتها من أحدث جلسة تصوير لها، وهنأتها قائلة:"النهاردة عيد ميلاد أحلي حاجة في حياتي، لي لي ربنا يخليكي ليا يارب، كل سنةوأنتي معايا، وكل سنة و أنتي أغلي حاجة في حياتي، كل سنة و إنتي حلوة، يارب أشوفك أسعد الناس و يحفظك من كل شر، بحبك، ربنا يحفظ كل أولادنا".
وهنأتها الفنانة إيمان العاصي قائلة:"أحسن عيد ميلاد جميلتي لي لي، عيد ميلاد سعيد لي لي"، وعلقت
يذكر أن أعمال أخر الفنانة مي سليم مسلسل"حواديت الشانزليزيه"، الذي تم عرضه عام 2019، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، سارة عادل، من تأليف أيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، حيث كانت تدور احداث المسلسل في حقبة الخمسينات وتدور احداث المسلسل حول جريمة قتل وتحاول الشرظة إيجاد القاتل.
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